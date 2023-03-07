اليوم السابع
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محمد كمال يعلن موافقة محافظة القاهرة على 50% خصما للصحفيين بوسائل النقل العام

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:30 م
محمد كمال يعلن موافقة محافظة القاهرة على 50% خصما للصحفيين بوسائل النقل العام الكاتب الصحفي محمد كمال
كتب محسن البديوى

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أعلن الكاتب الصحفي محمد كمال، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة المقرر إجراؤها يوم 17 مارس الجاري، الحصول على موافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على منح الصحفيين نسبة خصم 50%على جميع وسائل النقل العام داخل القاهرة الكبرى بموجب كارنيه يُعطى لحامليه يتم به هذا الخصم، وذلك استجابة لرغبة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
 
 
وقال محمد كمال عبر صفحته على فيس بوك: "لم ولن أدخر جهدا لخدمتكم كما أعاهدكم بتنفيذ حزمة خدمات تُعيد لكارنيه النقابة هيبته وهيئته في الأماكن العامة ومع المسؤولين".
 
 
وكان الكاتب الصحفي محمد كمال، أعلن أمس، عن حصوله على موافقة رئيس دار الأوبرا المصرية على السماح لأعضاء نقابة الصحفييين وذويهم بحضور أنشطة الدار بتخفيض في حدود النصف مع قبول أبنائهم في ورش مركز الإبداع لتنمية مهاراتهم الفنية بنفس التخفيض، تشجيعا لهذا الدور الإعلامي الوطني وتنمية لمواهب أبنائهم.
 
 
 

 


محمد كمال

الصحفى محمد كمال

نقابه الصحفيين

النقل العام



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