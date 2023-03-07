محافظ قنا يشهد انطلاق الدورة السابعة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب

شهد اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، انطلاق الدورة السابعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، بمشاركة 14 دولة هى "مصر وفلسطين والجزائر وتونس والسودان والعراق وسلطنة عمان واسبانيا وكوردستان والمانيا والسويد وكندا وبولندا وفرنسا"، تحت اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الذى أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وتستمر فاعلياتها حتى 12 مارس الجاري، برعاية وزارتي الثقافة و الشباب والرياضة، ومحافظة قنا، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال محافظ قنا، إن أدارة المهرجان ستقدم هذا العام 8 إصدارات مسرحية دولية جديدة، كما وافق مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، على توفير 5 منح دراسية مجانية من أكاديمية الفنون للفائزين في المسابقة التي ستقام خلال المهرجان، وذلك لإثقال مواهب الشباب وتحقيق احلامهم فى الالتحاق بأكاديمية الفنون، مشيدا بدور الدولة في تبنى استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، من خلال إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية التي تساهم بدورها في تشكيل الوجدان و بناء الانسان وتحقيق العدالة الثقافية.

وأعرب هيثم الهواري، رئيس المهرجان، عن تقديره لمحافظ قنا لدعمة المتميز لإنجاح اقامة المهرجان على ارض المحافظة، واهتمامة بقطاعي الثقافة والفنون، باعتبارها أحد الوسائل الهامة للحماية الفكرية ومحاربة الأفكار المتطرفة، والارتقاء بالوعي الثقافي، لافتا أن الدورة السابعة للمهرجان، سوف تشهد إقامة 8 ورش تدريبية ، تتضمن الورش التدريبية " التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، وورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، والديكور للدكتورة عايدة علام ، وورشة الفنون الادائية للمخرج البولندى كريستوف ريجاتزويتس , بالإضافة الى ورشة المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلى , وورشة صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة، وورشة أداء وتحريك العرائس الماريونت للمخرجة إيمان فتوح وورشة فنون الأداء في الغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى".

وأشار رئيس المهرجان، إلى إن إدارة المهرجان تحلم في كل عام ان تكتشف أكبر عدد من مواهب شباب الجنوب وهو الهدف الأسمى للمهرجان، كذلك يقدم المهرجان هذا العام مشروع تنمية القرية والمكتبات والورش بالإضافة إلى إقامة اربع مكتبات ثابتة فى القرى هذا العام وهدفنا هو الوصول لكل فئات الجنوب.



الدورة السابعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (1)



الدورة السابعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (2)



الدورة السابعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (3)



الدورة السابعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (4)



الدورة السابعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (5)



