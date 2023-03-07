محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بأرض المهبط بمدينة شبين الكوم، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا .

رافق محافظ المنوفية، محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، ووكيل وزارة الصحة ، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ومندوب وزارة الإنتاج الحربي .

حيث تفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات المبادرة والتي تضم 135 ألف شجرة من الأشجار المثمرة والغير مثمرة كمرحلة أولى وجارى وصول 80 ألف شجرة ليصل الإجمالي إلى 215 ألف شجرة بالمحافظة لتوزيعها على الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، وتتنوع تلك الأشجار ما بين الزيتون والفراولة والرمان واليوسفي والأكسيا مقدمة من وزارة الإنتاج الحربي.

وخلال تفقده، وجه المحافظ بإعداد خطة عمل للمبادرة تشمل توزيع الأشجار وأماكن زراعتها بشتى أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس والمستشفيات، وكذا زراعة الأشجار غير المثمرة بالحدائق والمتنزهات العامة ومداخل المدن للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الرؤية البصرية، وأمر المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمتابعة تنفيذ خطة العمل بالمبادرة بنطاق الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتربية التعليم والعرض عليه لتقديم التيسيرات اللازمة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية متابعته الدورية لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة ، مشيراً إلى ان المبادرة تستهدف عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، وامتصاص الملوثات والأدخنة ، فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين .