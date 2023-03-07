اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:16 م
أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر بشركة السكر فى قرية قصر الباسل

الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:53 م
محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر بشركة السكر فى قرية قصر الباسل المحافظ داخل المصنع
الفيوم رباب الجالي

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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، موسم محصول بنجر السكر لعام 2022/2023، وتابع عمليات استلام المحصول من المزارعين، ومراحل الإنتاج بشركة الفيوم لصناعة السكر بقرية قصر الباسل، التابعة لمركز إطسا

بدأت زيارة محافظ الفيوم، لشركة الفيوم لصناعة السكر بقصر الباسل، بمشاهدة عرض تقديمى لمراحل العمل بالشركة، مصحوباً بشرح تفصيلي من رئيس مجلس الإدارة، بداية من وصول محصول البنجر لمقر الشركة، مروراً بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولاً لمرحلة التوزيع، وعقب ذلك قام محافظ الفيوم ومرافقوه بمتابعة عمليات الإنتاج داخل الشركة وتفقد مختلف الأقسام بها.

 

وأشار محافظ الفيوم، خلال الزيارة إلى أهمية قطاع الزراعة لكثرة المشتغلين به، وكونه أحد القطاعات التى تتميز بها المحافظة، مطالباً ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد دائماً على الارتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بالأساليب بالميكنة الزراعية والري الحديث، لتحقيق أقصى عائد إقتصادي من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها.

 

 


بنجر السكر

مصانع السكر بمصر

الفيوم

محافظة الفيوم



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