محافظ الدقهلية يوجه بتسليم قائد سيارة ألقى نفايات طبية على الطريق للشرطة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط سيارة نقل مخلفات طبية خطرة تقوم بإلقاء المخالفات على طريق جسر النيل طريق كفر الطويلة بنطاق مركز طلخا.

ووجه "مختار" على الفور بتحرير المحاضر اللازمة، وتسليم قائد السيارة لمركز للشرطة، لاتخاذ ما يلزم وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وقال "مختار"، إنه غير مسموح علي الإطلاق بالتصرفات والسلوكيات الجسيمة المضرة بالبيئة حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية، بناء علي التقرير الذي عرضته رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا بشأن نتائج عمل فريق العمل التنفيذي برئاسة مركز ومدينة طلخا والذي تمكن من ضبط سيارة لاحدي شركات القطاع الخاص تعمل في نقل المخلفات الطبية الخطرة من المستشفيات والعيادات وهي تقوم بإلقاء المخلفات علي الطريق بجسر النيل بقرية الطويلة بمركز طلخا، حيث تم ضبط السيارة والسائق في الواقعة المذكورة.

وعلي الفور تم تسليمه إلى نقطة شرطة ديسط نطاق الواقعة، وشدد" مختار"علي معاقبه جميع الخارجين على القانون حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.