محافظ أسوان: غرفة عمليات لمتابعة جهود البحث عن المفقودين فى غرق مركب بالنيل

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل غرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لمتابعة الجهود المبذولة حالياً، لانتشال باقى المفقودين الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق أثناء استقلالهم "فلوكة" بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة بإجمالى 7 مواطنين منهم مواطن نجا، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وقدم اللواء أشرف عطية، خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل نعمان عبد الرحمن ، والذى تم إنتشال جثمانه ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بفسيح جناته ، ويكون شافعاً لوالديه يوم القيامة.

ومن جانبه، صرح صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، بأنه تم إنتشال جثمان الطفل نعمان عبد الرحمن فتحى 3 سنوات بمنطقة العطوانى بمركز إدفو ، كما جارى تكثيف الجهود لإنتشال 5 مفقودين آخرين، مضيفا أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته للجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية والإنقاذ النهرى بتكثيف أعداد الضفادع البشرية والجهود لإنتشال باقى المفقودين فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف صابر حسين بأنه منذ إخطار المحافظ أمس بحادث الغرق للفلوكة وبها مواطنين أمام قرية أبو هور فقد وجه بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودين حيث جاء الحادث نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة ، وهو ما تسبب فى تعرض الفلوكة النيلية للغرق.