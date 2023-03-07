لو مسافر الإمارات إزاى تحمى نفسك من التأشيرات المضروبة؟

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثير من الراغبين في السفر إلى دولة الإمارات من أجل العمل، عن آليات التحقق من صحة عقود العمل وأذونات الدخول والتأشيرات، لتجنب عمليات النصب خلف ستار التوظيف.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية الدليل الإرشادي الذي أصدرته دولة الإمارات تحت عنوان "اعرف حقوقك"؛ لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم وحمايتهم من عمليات النصب.

1- إذا عرض عليك شخصاً ما وظيفة في دولة الإمارات، لا بد أن يقدم لك عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول، ويمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك من خلال التواصل مع المكتب العمالي بدولة الإمارات على الإيميل.

2- بعد قيامك بتوقيع عرض العمل، سوف يرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكتروني بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة.

3- لا بد من التأكد من وجود التصديق على إذن الدخول من المكتب العمالي بدولة الإمارات ثم مراجعة وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر - القاهرة، ومن ثم استخراج تصريح العمل، والسفر.

4- تأكد من أن الشركة لها وجود وقائمة قانوناً.

5- إذا كنت قد حصلت على تأشيرة/إذن دخول صادر من دبي، يمكنك التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

6- أما التأشيرات/أذونات الدخول الصادرة من أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، أو الفجيرة، فيمكنك التحقق من صحتها عبر المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

7- لا يوجد شيء يسمى "تأشيرة عمل حرة" تمكنك من العمل في أي شركة، بل من المفترض أن تعمل لدى صاحب العمل الذي أصدر لك التأشيرة. ولكن هناك إمكانية بأن يعطيك صاحب العمل تصريح للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

8- عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات.

9- يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

10- احتفظ بصورة من عقد عملك الذي وقعت عليه.

11- يجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك.

12- عليك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم تحصل على أجورك كاملة وفى موعدها.

13- عليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية (جواز السفر.. الهوية.. عقد العمل ....) في مكان آمن.

14- لا يعطيك إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة الحق في العمل داخل دولة الإمارات. وفي حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

15- ينبغي العلم أن صاحب العمل هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

16- لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج دولة الإمارات، حيث لابد من دخول صاحب الطلب إلى الدولة بموجب إذن دخول ساري، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.

17- إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يعطيك الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفى حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.