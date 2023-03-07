اليوم السابع
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كتف فى كتف.. التحالف الوطنى يطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية (فيديو)

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:27 م
كتف فى كتف.. التحالف الوطنى يطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية (فيديو) التحالف الوطنى

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أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم من خلال مبادرة "كتف فى كتف" لدعم المواطنين فى المحافظات ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
 
 
مؤسسة حياة كريمة قالت إن مبادرة "كتف فى كتف" تستهدف توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين.
 
ويكفى صندوق "كتف فى كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر ويضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية.

التحالف الوطنى

العمل الاهلى

كتف فى كتف

اليوم السابع بلس



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