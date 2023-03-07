قطع المياه الخميس 7 ساعات عن طلخا ونبروه و6 فى شربين لصيانة المرافق

الدقهلية : محمد الحبشي

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب يوم الخميس الموافق 9/3/2023 لمدة 7 ساعات، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 3 عصرًا، وذلك بمديني طلخا ونبروه.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة داخل مرفق مياه طلخا، مما يتطلب إيقافه بالكامل أثناء أعمال الصيانة.



كما أعلنت الشركة عن قطع مياه الشرب يوم الخميس الموافق 9/3/2023 لمدة 6 ساعات؛ بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 4 مساء، وذلك بكلًا من:



- مركز ومدينة شربين بالكامل.

- جزء من مركز بلقاس، وهي كلًا من قرى: بسنديلة، والجوادية، وديملاش، وجحوش، وحلاوة، والمحفوظة، والعلاوية، وعزبة الحاج شربيني، وشركة بسنديلة، والزهراء، وتل عميرة، وأبو طه، وبرهام، والسبخاوية، وعزبة عبد النبي، وأبو نور الدين، وأبو بصل، والنجايرة.

- جزء من مركز طلخا (القرى الواقعة على طريق طلخا شربين)، وهي كلًا من قرى: الحاج خليل، وبطرة، وبساط، وكفر بساط، وديسط، وكتامة، والعزب التابعة لتلك القرى.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 600 مم.



وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.