فنون تطبيقية جامعة بنى سويف تنظم ورشة عمل حول استخدامات الذكاء الاصطناعى

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، تنظيم كلية الفنون التطبيقية ورشة عمل حول استخدامات الذكاء الاصطناعى في التصميم والتصنيع ومواكبة متطلبات سوق العمل وذلك تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في مجال التصميم.

وأكد الدكتور منصور حسن، فى بيان له على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات وقدرات الطلاب لتعزيز فرصهم في المنافسة داخل سوق العمل، وتعريف الطلاب بمتطلبات سوق العمل والمهارات اللازمة للمنافسة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت ضرورية لمساعدة الطلاب والخريجين في عملية التأهيل للالتحاق المباشر بأسواق العمل.

وأشار الدكتور محمد ماضي عميد الكلية، ألي أن الكلية قامت بتوفير كافة الأجهزة والمعدات والخامات خلال ورشة العمل لتعريف الطلاب بمراحل العمل في وظيفة التصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك بهدف مسايرة التقدم العلمي في هذا المجال.





