اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:38 م
أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربى عن منطقة مبارك 6 بالغردقة الخميس لصيانة المحولات الدورية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:04 م
فصل التيار الكهربى عن منطقة مبارك 6 بالغردقة الخميس لصيانة المحولات الدورية قطع الكهرباء -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية، والتى تقوم بها إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
 
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه من المقرر فصل التيار بعد غدا الخميس عن منطقة مبارك 6 بمدينة الغردقة من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية  .
 
وكان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر قد أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 


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