اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس المُكثف بتمريض القناة حتى 18 أبريل.. التفاصيل

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:55 ص
فتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس المُكثف بتمريض القناة حتى 18 أبريل.. التفاصيل فتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس المُكثف بتمريض القناة
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس المكثف بكلية التمريض جامعة قناة السويس وذلك بدءاً من الأول من مارس وحتى  18 أبريل القادم. 
 
وتابع " مندور " أن البرنامج يمنح بكالوريوس التمريض بمدة دراسية 7  فصول دراسية بواقع ترم تمهيدي وسنتين دراسة إلى جانب السنة التدريبية امتياز .
 
فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كلية التمريض قد أعلنت عن شروط التقدم للبكالوريوس المُكثف وأهمها حصول الطالب على البكالوريوس أو الليسانس بنسبة لا تقل عن 60% .
 
وأضافت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض أن الأوراق المطلوبة تشمل بيان بالدرجات والتقديرات، مع إحضار شهادة الميلاد الأصل وصورتين وصورة البطاقة وشهادة التجنيد وأصل شهادة الثانوية العامة علمى علوم وعدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء .
 
يأتى البرنامج بإشراف تنفيذي الدكتورة فريدة يوسف كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة علا على مدير البرنامج المكثف.

الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

كلية التمريض

اخبار الجامعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة