عميد زراعة القاهرة: لائحة جديدة تناسب مفاهيم الزراعة المستدامة وتغيرات المناخ

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة ب جامعة القاهرة ، أن الكلية تجرى حاليا الإعداد ووضع لائحة جديدة بما يتناسب مع المفاهيم الجديدة ويتم التركيز على أهداف الزراعة المستدامة والتغيرات المناخية حتى نتمكن من مواكبة العصر، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للائحة والكلية فى إطار إعداد البرامج المختلفة طبقا للائحة الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إلى أن الكلية تطبق نظام الفصل التدريبى حيث يدرس الطالب 7 فصول دراسية والترم الأخير فصل تدريبى داخل الكلية وخارجها للتأهيل لسوق العمل واكساب الطالب الخبرات العملية.

ذكر الدكتور سامح سرور ، أن الكلية وضعت برامج الماجستير المهنى لخدمة المجتمع سواء لخريجى الزراعة أو كليات غير الزراعة سواء فى تصنيع الاعلاف والتغذية الصحية والتغذية العلاجية والحجر الزراعى الذى يخدم الدولة سواء فى التصدير أو الاستيراد بإجمالى 39 برنامج فى الماجستير المهنى.