"علوم الزقازيق" تنظم المؤتمر الطلابى السادس بعنوان "دور الشباب فى خدمة المجتمع"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد اليوم الثلاثاء، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب فعاليات المؤتمر الطلابي السادس بكلية العلوم حول "دور الشباب فى خدمة البيئة"، بحضور الدكتور جمال عنان عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد حسن شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن أبو دنيا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، الدكتورة إيمان يوسف تهامى مدير وحدة الإرشاد الأكاديمى بالكلية ومنظمة المؤتمر، بالاضافة إلى حضور رؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة رئيس اتحاد طلاب الكلية التى رحب خلالها بجميع الحضور مقدما الشكر لكل زملائه المشاركين بأبحاث بالمؤتمر هذا العام.

وخلال كلمته أشاد الدكتور عاطف حسين، بالتنظيم المتميز لفعاليات المؤتمر، ومؤكدا على ضرورة العمل الجماعي والمشاركات الطلابية انطلاقة حقيقية نحو المستقبل، مشيراً إلى أن تطوير البحث العلمي وتنمية الإبداع لدى الطلاب هو من أهم أهداف المؤتمرات الطلابية ومحاوره، كما أكد أيضا على أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها.

ومن جانبه، أشار الدكتور جمال عنان عميد الكلية إلى أن المؤتمر فى نسخته السادسة يهدف إلى تعريف الطلاب بالاتجاهات البحثية الحديثة وتعزيز المهارات البحثية للطلاب مع رفع المستوى العلمى والثقافى لهم وتعزيز القيم الوطنية لخدمة الوطن ،كما يتم خلال المؤتمر عرض ونشر الإنتاج البحثي والإبداعي للطلاب .

وأوضح محمد حسن شريف أن مجموع الأبحاث الطلابية المشاركة هى بحثا بمختلف التخصصات العلمية بالكلية، حيث شارك الطلاب بسبع أبحاث في تخصص الكيمياء، وخمسة أبحاث فى الفيزياء، وسبعة ابحاث فى الجيولوجيا، وتسعة أبحاث فى الرياضيات، وستة أبحاث في علم الحيوان، بينما جاءت مشاركات الطلاب فى علم النبات والميكروبيولوجى بستة أبحاث.

جدير بالذكر أن المؤتمر اشتمل أيضا على محاضرة للدكتور أحمد عسكورة هدفت إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين طلاب الكلية، لتخريج الكوادر القادرة على نقل الأفكار وتفعيلها لتحقيق التطور والتقدم للمجتمع والمساهمة في التنمية الشاملة، وتفعيلا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات، تحقيقاََ لرؤية مصر 2023.