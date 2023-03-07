عضو مجلس الشيوخ: قدمنا مقترحا بتسليم نتائج الثانوية للطلاب عبر "إيميل" أو "واتس آب"

ماجد تمراز

قال النائب محمود التركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية، والدولة تتخذ خطوات للتحول الرقمي، وجرى مناقشة اليوم آلية تطوير نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف "التركي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مجلس الشيوخ اقترح بأن يكون هناك وسيلة مبتكرة لإطلاع الطالب على نتيجته سواء على بريده الإلكتروني أو "الواتس آب" مباشرة من وزارة التربية والتعليم لتكون مصدر موثوق ورسمي أو من خلال رقمه بأي وسيلة من الوسائل وترسل له النتيجة.

ولفت أن هذا المقترح من شأنه تخفيف العبأ للغاية على أولياء الأمور، موضحا أن الطالب سيسجل بياناته الشخصية متضمن ذلك رقم تليفونه والبريد الإلكتروني الخاص به، وبمجرد ظهور النتيجة ترسلها الوزارة للطالب مباشرة بأي وسيلة.

وأشار إلى أنه من ضمن الخطوات التي تم مناقشتها مع وزير التربية والتعليم بعقد اجتماع تفصيلي لدراسة آليات التنفيذ.