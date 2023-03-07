اليوم السابع
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ضبط 4 متهمين بقتل شخص فى مشاجرة على ثمن المخدرات بمنطقة دار السلام

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:30 م
ضبط 4 متهمين بقتل شخص فى مشاجرة على ثمن المخدرات بمنطقة دار السلام حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث ، من القبض على 4 متهمين وراء قتل شخص لخلاف بينهم على عدم سداد قيمة المخدرات التي باعوه له في منطقة دار السلام ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مقتل شخص بعد دخوله في مشاجرة مع 4 متهمين بعدما باعوا له مخدرات ولم يسدد أموالًا لهم، وتشاجروا معه وتعدوا عليه بسلاح أبيض، وألقوه من أعلى عقار، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

 


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