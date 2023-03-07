ضبط لحوم مجهولة المصدر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الأسواق يوميا، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضه للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال حملاتها بمدينة الحوامدية على ثلاجات اللحوم والمحال والمنشآت من ضبط لحوم مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحل بالمنطقة أسفل كوبري السهران، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسماك فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة تابعة لمنشآت تجارية بشارع سعد زغلول وشارع عرب التل، وتم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بحضور محمود عبدالحليم رئيس رئيس مدينة الحوامدية، وبالاشتراك مع الطب البيطري.

جدير بالذكر أن حى العمرانية تمكن مؤخرا من ضبط محل جزارة لإدارته بدون ترخيص بشارع محمد عبد اللاه المتفرع من شارع متولي الشعراوي بالعمرانية الشرقية وبحوزته 372 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى حيازة مصنعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر.

وعلى الفور وتحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن المجزر المخالف ومصادرة محتوياته وهى عبارة عن مجموعة أدوات مستخدمة فى عمليات الذبح وثلاجة لحفظ اللحوم والمضبوطات من اللحوم ومصنعات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع غلق المنشاة المخالفة.



أسماك غير صالحة



جانب من الأسماك