صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة الحد الأقصى لإقراض أعضائه

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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة مؤقتة للحدود المفروضة على وصول الأعضاء السنوي والتراكمي إلى موارد الصندوق في حساب الموارد العامة (GRA) إلى 200% من الحصة، في خطوة تهدف إلى دعم الأعضاء بصورة أفضل في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.

يخضع إقراض الصندوق لكل من الحد السنوي والتراكمي لوصول العضو إلى الموارد العامة، وتم إقرار حدود الوصول إلى هذه الموارد آخر مرة في عام 2016، مع حد سنوي بنسبة 145% من حصة كل عضو وحد تراكمي نسبته 435% من الحصة.

وبحسب بيان للصندوق فإن القرار الأخير يرفع الحد السنوي إلى 200% من الحصة، والحد التراكمي إلى 600% من الحصة لمدة 12 شهرًا، وستوفر هذه التغييرات للبلدان الأعضاء، لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تواجه ضغوط تمويل متزايدة فرصة للوصول إلى دعم مالي أكبر من الصندوق.

وأشار إلى أنه إذا اقتضت الظروف ذلك، سيقوم الموظفون بإعادة إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة 12 شهرًا في اقتراح للحفاظ لفترة أطول على الحدود المقرة أخيرا.