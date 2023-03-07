صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى تل العمارنة بدير مواس ضمن حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية تل العمارنة بمركز ديرمواس والتى بدأت أمس، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.صحة المنيا ".

كما أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم إجراء 3758 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية فبراير 2023 منها 2365 عملية جراحة عيون و 240 جراحة مخ واعصاب و 202 عملية جراحة الاورام، 759 قسطرة قلبية، 64 جراحة الاوعية الدموية والقسطرة الطرفية ؛ 32 قلب مفتوح ؛ 75 جراحة العظام ؛ 21 قسطرة بالمخ وتم اجراء 44 ألفا و134 عملية جراحية منذ بداية المبادرة

فيما أوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة أن المبادرة تتم بمشاركة عدد 20 مستشفى داخل المحافظة مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا ؛ مستشفى ملوى التخصصى ؛مستشفى التأمين الصحى ؛ مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ؛ مركز اورام المنيا ؛مستشفى المنيا الجامعى ؛ مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ؛ مستشفى القلب والصدر الجامعى ؛مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ؛ مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ؛ مستشفى مصر المحبة ؛مستشفى الراعى الصالح بسمالوط؛ مستشفى دار الهلال التخصصى ؛ مركز النيل الدولى للعيون ؛ مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصى