صالون جامعة الإسكندرية الثقافى يعقد ندوة عن قضايا المرأة بين الواقع والمأمول

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم صالون جامعة الاسكندرية الثقافي ندوة تثقيفية توعوية تحت عنوان "قضايا المرأة بين الواقع والمأمول"، شارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومثقفى الإسكندرية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته تحدث المستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن اهم التشريعات الحديثة التي تؤكد مساعي الدولة نحو تحقيق محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية واستراتيجية مصر 2030.

كما أوضحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية الدور الريادي للمجلس القومي للمرأة في خدمة المجتمع المدني خاصة المناطق الفقيرة.

أما عن الجانب الطبي فقد أفردت له الدكتورة وفاء السحلي أستاذ الطب الشرعي ووكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق جانباً وافياً من الشرح من خلال عرض أهم أشكال العنف الذي تتعرض له الفتاة والمرأة بالمجتمعات الفقيرة والنامية وسبل القضاء عليها.

وقامت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي لوحدة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بتعريف طلاب الجامعة بالدور الريادي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة مؤكدة أن الدور الأساسي لها هو التوعية، ولفتت أن شباب الجامعة لهم دور أساسي كسفراء لنشر السلام، كما قامت بعرض فيلم قصير عن العنف من تقديم متطوعي الوحدة.

وأعربت الدكتورة سحر شريف وكيل كلية الاداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، عن سعادتها بنجاح الندوة في أولى فعاليات صالون جامعة الاسكندرية الثقافي للعام الجامعي 2023.

حضر الندوة الدكتورة بهية جلال القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والدكتور صلاح سليمان منسق الجامعه لمقرر قضايا مجتمعية، ومنسقو وحدة مناهضة العنف، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وفريق إتحاد كلية الاداب بإشراف د. ناديه عبد القادر، وعدد من قيادات المجتمع المدني والإعلام.