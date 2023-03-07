"شكرى" يفتتح معرض المنتجات المصرية التراثية "اشترى مصرى" فى نسخته العاشرة

كتب: أحمد جمعة

تحت رعاية وزير الخارجية، وبتنظيم من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، افتتح سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية معرض المنتجات المصرية التراثية " اشترى مصرى" في نسخته العاشرة.

هذا، وتحرص اللجنة الوطنية على إقامة هذه المعارض بصفة دورية في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر عن طريق خلق فرص عمل للشباب وصغار المنتجين وتشجيعهم على الابتكار والإنتاج وتوفير فرص تسويقية متعددة لمنتجاتهم. وتٌعد هذه المعارض أداة ناجحة لتوفير السلع التراثية للدبلوماسيين المصريين والأجانب ولتشجيعهم على شرائها.

كما يتضمن المعرض منتجات 27 من العارضين من مشروع الأسر المنتجة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

هذا، وقد أدلى وزير الخارجية بتصريحات علي هامش المعرض، أشاد فيها بمبادرة اللجنة الوطنية و نجاحها فى الحفاظ علي وتيرة تنظيم هذا المعرض الهام علي مدار سنوات عديدة، كما أكد علي رمزية انعقاد المعرض بمقر وزارة الخارجية لتشجيع الدبلوماسيين المصريين المنقولين للعمل بالخارج علي شراء المنتجات التراثية المصرية لتعريف المجتمعات الخارجية التي يعملون بها بجودة تلك المنتجات.