شاهد أثار انفجار بركان سانجاى فى الإكوادور

فاطمة شوقى

تسبب النشاط البركاني والأمطار الغزيرة لبركان "سانجاى" فى العديد من الأثار السلبية الناجمة عنه، حيث يوجد فى منطقة الأمازون الإكوادورية، وتقترح السلطات اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن بركان سانجاي ، آخر بركان جنوب الإكوادور ، في كورديليرا ريال ، في مقاطعة مورونا سانتياجو الأمازونية ، يحافظ على نشاطه البركاني، حيث في نهاية الأسبوع الماضي ، وفقًا للمعهد الجيوفيزيائي التابع لمدرسة البوليتكنيك الوطنية ، المؤسسة المسؤولة عن مراقبة البراكين في الإكوادور ، تم تسجيل حالات نشاط آخرى مثل فيضان نهر أبانو.

➡️ ¿Sabías que emisión de ceniza no es lo mismo que la caída de ceniza volcánica?



🎥 Aquí te explicamos cuál es la diferencia y cómo debes de actuar en caso de caída de ceniza.#GestiónDeRiesgosEc pic.twitter.com/TSdSDUk1Ep — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) March 2, 2023

وأوصت سلطات دائرة المخاطر والطوارئ الوطنية بإغلاق الطريق وأوصت ببعض التدابير الوقائية للمواطنين.

ومنعت الشرطة الوطنية مرور السيارات على الطريق ، بينما قام مسؤولو دائرة المخاطر بمراقبة القطاع، في حين أشارت وزارة النقل والأشغال العامة إلى أنه ، إلى جانب محافظة مورونا سانتياجو ، يجري تحليل الإجراءات المتعلقة بالإغلاق المؤقت للطريق السريع ماكاس بويو Macas-Puyo. ونُصح السائقون باستخدام الطريق البديل سوكوا - سيبا - إشبيلية.

وفي إطار إجراءات الاستجابة الفورية التي قامت السلطات بتفعيلها ، تم إخلاء الشركات التى كانت تعمل في تلك المنطقة.



بركان

وأشار المعهد الجيوفيزيائي ، في أحدث تقرير له عن البركان ، إلى أنه في حالة هطول أمطار غزيرة ، يمكن أن تتولد موجات ثانوية في بركان وأوبانو وروافد أخرى لنهر الأمازون. صنف النشاط البركاني لسانجاي ضمن الإنذار الأصفر ، مما يعني "إشعار تنشيط التهديد" وينطوي على تعبئة لجان عمليات الطوارئ الإقليمية والمحلية للاستجابة لأي احتمال.

يعد سانجاى أحد أكثر البراكين نشاطًا في الإكوادور. كان نشاطها البركاني ثابتًا منذ عام 1628. يتكون هذا العملاق من بركان ستراتوفولكانو ، وهو نوع من البركان المخروطي المرتفع ، مع ثلاث فوهات على طول القمة.

وفقًا للمعلومات الواردة من المعهد الجيوفيزيائي ، في الفترة البركانية الأخيرة لسانجاي ، أطلق البركان عمودًا كبيرًا من الرماد الذي اتجه نحو شمال غرب البلاد على بعد 50 كم ، مما أثر على مدينة ريوبامبا.