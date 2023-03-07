سفير الاتحاد الأوروبى: السينما نجحت فى تعديل قوانين لصالح المرأة

كتبت: هناء أبو العز

أكد كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أهمية دور السينما والفن بما لها من تأثير هائل على حياة الملايين من الناس، خاصة مع قدرة الأفلام على جذب انتباهنا، كصانعي قرار وأعضاء في المجتمع، إلى العديد من القضايا، وتم إيلاء المزيد من الاهتمام للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتم تعديل عدد من القوانين المتعلقة بقضايا المرأة، وتدشين عدد من البرامج والمبادرات لتنمية الأسرة، ودعم المناطق العشوائية، وزيادة وعي المجتمع المصري ضد مثل ختان الإناث.

ولفت برجر خلال ندوة ''اثر الدراما علي الوعي الاجتماعي'' إلي أن السينما أثرت بشكل كبير في مجتمعاتنا، وساهمت في زيادة الاهتمام بقضايا مثل المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة، والنمو السكاني، والتغير الاجتماعي والاقتصادي، وإشراك الشباب، والتغيرات المناخية والتكنولوجية ، وغيرها الكثير.

وأوضح برجر ان الاتحاد الأوروبي ومصر طورا شراكة استراتيجية في العديد من المجالات، وتم تنفيذ العديد من البرامج لدعم الفئات الأكثر ضعفاً من خلال زيادة الوعي وتحسين الخدمات ، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية ، وتنمية الأسرة ، وتمكين المرأة والشباب، ومن خلال تعاوننا مع الشركاء المصريين ، وخاصة وزارة التضامن والمجتمع المدني ، نقوم بتعزيز مبادرات التنمية والحماية الاجتماعية، وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الوعي وتحسين الخدمات ، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً.

وعبر كريستيان برجر عن فخره بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم "برنامج وعي والذي كان له دور فعال في زيادة الوعي ودعم الفئات الأكثر ضعفاً في إطار مخطط الحماية الوطني "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلي أن وعي نجح في جعل المجتمع أكثر اهتمامًا بقضايا مثل ختان الإناث وزواج الأطفال والتعليم والصحة وحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي.