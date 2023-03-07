اليوم السابع
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سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 فى مصر

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:18 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 فى مصر مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل التعاملات استقرارا ملحوظا ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1850 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، في حين يسجل سعر الذهب عالمياً  1845 دولارا في التداولات الفورية.
 
 
سعر السبائك الذهب في السوق 
 
وننشر اخر تحديث في أسعار سبائك الذهب في مصر وسجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرامات 10570 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام 21140 جنيها بدون مصنعية ورسوم، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 42280 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 105700 جنيها وسعر اونصة الذهب 65534 جنيها 
 
 
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 1586 جنيها.
عيار 21 سجل 1850 جنيها.
 عيار 24 سجل 2114 جنيها.
الجنيه الذهب 14800 جنيه.
 
 
 
 
 
 
 
مجلس الذهب العالمي
 
 
 
أشار مجلس الذهب العالمي في أحدث تقاريره أن الطلب على الذهب يظل عند مستويات مستقرة منذ بداية عام 20223 وذلك بدعم من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية، وذلك بعد عمليات الشراء القياسية التي شهدها عام 2022.
 
 
خلال شهر يناير الماضي أضافت البنوك المركزية مجتمعة 31 طن إلى احتياطيها من الذهب بنسبة ارتفاع 16% مقارنة مع الشهر السابق.
 
 
وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي جاء البنك المركزي التركي في المركز الأول بشراء 23 طن بشكل رسمي من الذهب ليضيفه إلى الاحتياطي لديه، بينما اشترى البنك المركزي الصيني 15 طن من الذهب والبنك المركزي الكازاخستاني أضاف 4 طن.
 
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أيضاً أن احتياطي مصر من الذهب يبلغ 125.55 طن بنسبة 22.92% وذلك كآخر تقييم من مجلس الذهب عن الربع الرابع لعام 202

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

أسعار سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

سعر السبيكة الذهب



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