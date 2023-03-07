اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:43 م
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم الدولار
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 30.68 للشراء، 30.78 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى سجل 30.78 جنيه للشراء، 30.88 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.76 جنيه للشراء، 30.86 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.76 جنيه للشراء.
 
30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.68 جنيه للشراء.
 
30.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.68 جنيه للشراء.
 
30.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.78 جنيه للشراء.
 
30.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.78 جنيه للشراء.
 
30.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.83 جنيه للشراء.
 
30.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار الان

سعر الدولار امام الجنيه المصرى

سعر الدولار الان امام الجنيه

اسعار الدولار اليوم

سعر الدلار اليوم

الدولار والجنيه

سعر الدولار فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة