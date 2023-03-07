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زراعة بورسعيد: حصاد 250 فدانا من محصول بنجر السكر مع بداية الموسم

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:00 ص
زراعة بورسعيد: حصاد 250 فدانا من محصول بنجر السكر مع بداية الموسم محصول البنجر - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة فى محافظة بورسعيد، أنه تم حصاد ما يقرب من 250 فدانا من محصول بنجر السكر بالتزامن مع بدء موسم الحصاد بأراضى المحافظة.

وأضاف الدكتور حسنى عطية عزام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم زراعة 40 ألفا و149 فدانا من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول بنجر السكر خلال هذا العام

وأشار إلى أن الإنتاجية بكل فدان من محصول بنجر السكر تبدأ من 16 وتصل إلى 18 طنا للفدان الواحد، موضحاً أنه يتم بذل جهود كبيرة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية خاصة بالجنوب وشرق بورسعيد.

وأوضح الدكتور حسنى عطيه عزام، أن أراضى شرق بورسعيد يتم فيها زراعة 10 آلاف فدان بمحصول بنجر السكر، فيما يتم زراعة مساحة ما يقرب من 30 ألف فى باقى المساحات بالمحافظة والتى تقع فى الجنوب.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.


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