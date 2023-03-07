اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء قطر الجديد فى أول تعليق بعد اختياره: أتطلع لخدمة وطننا ورفعته

الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:57 م
رئيس وزراء قطر الجديد فى أول تعليق بعد اختياره: أتطلع لخدمة وطننا ورفعته رئيس وزراء قطر الجديد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق رئيس وزراء قطر الجديد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على قرار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعيينه رئيسا لمجلس وزراء البلاد.

وكتب على "تويتر": "تشرفت اليوم بالثقة التي أولاني إياها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بتكليفي رئيسا لمجلس الوزراء".

وتابع: "أسأل المولى عز وجل التوفيق، وأتطلع للعمل مع زملائي الوزراء في خدمة وطننا، والإسهام في رفعته في ظل القيادة الرشيدة لأمير قطر".

 

 

 

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.

 

 


قطر

تميم بن حمد آل ثاني

رئيس وزراء قطر الجديد

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة