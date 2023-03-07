رئيس وزراء العراق يؤكد حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والوفد المرافق له.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أنه جرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وملاحقة عصابات داعش الإرهابية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراق خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد، مشيرا إلى نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند الى المصالح المشتركة واحترام السيادة، مؤكدا أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرا الى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع الى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات.