اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتابع موقف توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات

الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:25 م
رئيس الوزراء يتابع موقف توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات اجتماع رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة موقف توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
 
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من اهتمام، والذي يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن كل المصريين" ؛ حيث تعول عليه الدولة المصرية الكثير لتحقيق التنمية الحضرية لعدد من عواصم المحافظات.
 
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن هدف الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذي للربط على الشبكات بمشروع تطوير عواصم المحافظات ضمن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.
 
وأضاف السفير نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف توصيل المرافق للوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، سواء المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، أو التليفونات، موضحاً أن رئيس الوزراء وجه فى هذا الصدد بالعمل على سرعة الانتهاء من توصيل مختلف المرافق للوحدات السكنية حتى يتسنى تسليمها  لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.
 
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في 13 محافظة هي : القاهرة، والسويس، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والمنيا، وسوهاج، والدقهلية.
 
وأوضح أن معدلات التنفيذ الخاصة بالمرحلة العاجلة من هذا المشروع بلغت مستويات متقدمة، مستعرضًا في هذا الإطار عددًا من صور المشروعات الجاري تنفيذها ويشمل ذلك؛ إلى جانب الوحدات السكنية، مجموعة من الوحدات التجارية والخدمية في إطار الحرص على تقديم الخدمات المتكاملة لمستحقي هذه الوحدات السكنية.
 
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