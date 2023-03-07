رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يستقبل سفير جمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية ، ويرافقة جيهان فؤاد رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، السفير ارتوراس جايليوناس، سفير جمهورية ليتوانيا، بيرت مسكنيني ممثلة الغرفة التجارية بليتوانيا، والوفد المرافق لهما ، وريم صيام العضو العالمي للاتحاد العام للغرف التجارية ، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال بغرفة الإسكندرية ، و ناريمان عبد الفضيل رئيس المجلس الاقتصادي لغرفة السويس ، والهام عبد العزيز رئيس المجلس لمحافظة الشرقية ، جيهان ربيع رئيس المجلس الاقتصادي لغرفة محافظة سوهاج، والوفد المرافق لهن، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين ، وبمناسبة اليوم العالمى للمرأة.

في مستهل كلمة رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسماعيلية بالإسماعيلية ، اشار أنها ليست المرة الأولى التعاون فيما بين البلدين ، وأكد أن العلاقة بين مصر وليتوانيا وطيدة ومستمرة ، خاصا في مجال المحاصيل الزراعية نظرا لما تتميز به المحافظة عن باقي الدول والمحافظات، مثل المانجو والفراولة ، بالإضافة إلي الصناعة والتجارة .

ومن جانبها هنئت جيهان فؤاد رئيس المجلس الاقتصادي لغرفة الاسماعيلية السيدات الحضور و المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيرة أن المرأة على مدار السنوات الماضية اهتمت القيادة السياسية بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها فى المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل"، فأصبحت السفيرة والوزيرة، وعلى جانب آخر استعرضت رؤية المجلس خلال الفترة القادمة.

واشاد ارتوراس جايليوناس، سفير جمهورية ليتوانيا، بحفاوة الاستقبال ، حيث أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات بين مصر و ليتوانيا، وفتح معبر تجاري من خلال الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية ، التي تساعد على الانفتاح الاقتصادي والتي تتضمن الصناعة والتجارة والنقل بالإضافة إلى أكثر من فرع تجاري.

تعد غرفة ليتوانيا من الغرف الرائدة ، تضم اكتر من ٥٥٠ الف تاجر وتساعد على تكوين مجتمع ورواد الأعمال في مجال التجارة ، حيث أن الحكومة تعمل على دعم تبادل التجارة والصناعة، بالاضافة الى الشركات، باستخدام الى دورات تدريبية، كما تم تدشين مشروع جديد بليتوانيا لتشجيع العمل المشترك بين أوروبا منا يجعل الروابط وطيدة بين السفارات.

شهد اللقاء ، إبراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة التجارية، المهندس مصطفى ابو حديد نائب ثان رئيس الغرفة التجارية ، جلال الطاهر سكرتير مجلس الإدارة ، ايهاب زهدي الأمين العام لصندوق الغرفة ، وأعضاء المجلس سيد الكرسلي، مايكل مقبل ، دكتورة غادة أمام وايمي موسى نواب رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، سالي حوا سكرتير المجلس ، وسما فواز ومايبل مكرم ونورهان جمال عضوات المجلس، وعضوات المجلس الاقتصادي للمحافظات الاربعة السويس والشرقية وسوهاج والإسكندرية

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال دولى يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

وفي ختام اللقاء تم اهداء الدروع التذكارية لسفير ليتوانيا وريم صيام لفوزها بمقعد الاتحاد العالمى للغرف التجارية بباريس، كما اهدى المهندس احمد عثمان درعا لتكريم من مجالس سيدات الاعمال بالغرف التجارية.