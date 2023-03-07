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دوقة يورك تكشف عدم تلقيها دعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:20 ص
دوقة يورك تكشف عدم تلقيها دعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز سارة فيرجسون
كتبت ريهام عبد الله

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حرصت سارة فيرجسون، دوقة يورك، على دعم زوجها السابق الأمير أندرو دوق يورك، واصفة إياه بأنه "رجل طيب"، أثناء الحديث عن علاقتها الوثيقة مع حماتها الراحلة الملكة إليزابيث، كما كشفت أنها لم تتلق دعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز، مايو المقبل.

سارة فيرجسون، كانت صريحة فى دعمها لأندرو على مدار السنوات القليلة الماضية، وكانت خجولة بشكل غير عادى بشأن علاقتهما عندما تم سؤالها عن ذلك، خلال حدث للترويج لروايتها الرومانسية الجديدة "سيدة أكثر فضولًا"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

سارة فيرجسون رفضت مشاركة تفاصيل عن زوجها السابق

وخلال لقاء صحفى استمر 60 دقيقة، طرحت سارة فيرجسون جميع أنواع الموضوعات، لكنها ابتعدت عن مشاركة أى تفاصيل متعمقة عن زوجها السابق، الذى طلقته فى عام 1996.

على الرغم من أن سارة كانت مترددة فى الحديث عن موضوعات تخص أندرو، إلا أنها كانت أكثر تفصيلاً عندما يتعلق الأمر بالثناء على حماتها الملكة الراحلة، وقالت: "لقد كانت أمي أكثر منها حماتى"، وأضافت: "كانت الملكة مثل يد الدعم خلف ظهرك".

دوقة يورك
دوقة يورك

دوقة يورك لم تتلقى دعوة لحفل التتويج

توطدت علاقة دوقة يورك الوثيقة بالملكة الراحلة عندما تم الكشف عن أن الملكة اليزابيث قد تركت كلابها المحبوبة لسارة بعد وفاتها.

لكن ارتباط دوقة يورك، الوثيق بالملكة الراحلة إليزابيث ودورها المستمر في محيط النظام الملكي لم ينجحا في تأمين دعوة لها إلى ما قد يكون أكبر حدث ملكي لهذا العام، وهو تتويج الملك تشارلز، وكشفت الدوقة أنها لم تتلق بعد دعوة لحضور الحدث.


دوقة يورك

سارة فيرجسون

تتويج الملك تشارلز

الملكة اليزابيث الثانية

حفل تتويج الملك تشارلز

حفل تتويج ملك بريطانيا



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