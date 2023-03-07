خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي استهدف المطار.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، عن مصدر عسكري قوله، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

كان مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أفاد ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في الوقت الراهن لعدوان إسرائيلي على محيط مطار النيرب بمدينة حلب.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني، أن العدوان الإسرائيلي تم من قبالة السواحل السورية. مؤكدا أن الصواريخ تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها، ولكلن أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار.