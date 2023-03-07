خبراء: أزمة الغاز فى أوروبا لم تنته.. وتتعقد الشتاء المقبل مع تضاعف الأسعار

فاطمة شوقى

كسر سعر الغاز الطبيعى TTF في هولندا ، وهو المعيار القياسي في أوروبا ، جميع الحواجز ، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 335 يورو لكل ميجاواط / ساعة، وسط الحرب مع أوكرانيا وتهديد روسيا بقطع تدفقات الغاز إلى أوروبا، ولذلك فإن الخبراء يحذرون من أن أزمة الغاز فى القارة العجوز لم تنته بعد.

وأوضح أنطونيو توريل ، خبير الطاقة في مؤسسة CSIC ، أن "حجر العثرة الآن هو الصيف، وبعد ذلك سيكون الشتاء المقبل هو الأزمة الهيكلية للغاز الطبيعى، ولا يستبعد المحللون أن تتضاعف الأسعار في نهاية العام، وفقا لصحيفة "كوبى" الإسبانية.

وأشار الخبير إلى أن فصل الشتاء الحالى تميز بدرجات حرارة معتدلة واحتياطيات تزيد عن 60٪ وارتفاع غير مسبوق في واردات الغاز المسال، وخاصة من الولايات المتحدة، للتعويض عن خفض الغاز الروسي ، كما انخفاض الطلب بنسبة 15% فى أوروبا، ولا سيما فى القطاع الصناعى.

وأوضح دييجو رودريجيز، خبير اقتصادى الطاقة من مؤسسة كومبلوتنس، أن "هذا هو المجهول العظيم، سيكون هناك ضغط على الأسعار عندما يتعين تجديد الاحتياطيات بعد الصيف".

وفى الوقت نفسه، قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، في 13 يناير أكدت أن روسيا قطعت 80 % من إمدادات الغاز إلى أوروبا في الأشهر الثمانية الأخيرة من العام، وتمكن الاتحاد الأوروبى من تغطيتها دون اللجوء إلى قطع الطاقة.