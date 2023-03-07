حملة لإزالة إشغالات وتعديات المحلات والمقاهى المخالفة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة لإزالة الإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة، للحفظ على المشهد الحضاري، ومواجهة المظاهر العشوائية، وأسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق، عن تحرير وإزالة 85 مخالفة إشغال طريق، لمقاهي، وكافيهات، ومحلات تجارية.

كما تم إزالة ورفع عدد من إشغالات الحواجز، والسلاسل، والأعمدة الحديدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.