حملات نظافة ورفع للإشغالات وتطهير خطوط الصرف الصحى فى دسوق.. صور

نظم مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات المتنوعة، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بجهاز النظافة والتجميل بنطاق مركز ومدينة دسوق، وحملة لرفع الإعلانات المخالفة بدون ترخيص والإعلانات منتهية الترخيص، والتي لم تسدد المستحقات المالية في التوقيتات المحدد، وشملت الحملة إزالة الإعلانات المخالفة بكافة أنحاء المدينة وشدد رئيس المركز والمدينة على إزالة جميع الإعلانات المخالفة فورًا واستمرار الحملات مراعاة للمظهر الحضارى للمدينة، وتابع رئيس مدينة دسوق، توفير أتوبيسات وسيارات، لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ، بموقف سيارات دسوق، نظرا لكثرة الركاب والطلاب.

كما تابع يوسف، استمرار العمل على تطهير خطوط الصرف الصحى، تطهير طريق فوه من البزاوى إلى آخر طريق فوه بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق، بالإضافة إلى استكمال الأعمال القائمة بالمشروعات بالمدينة، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023، تحت المهندسة رشا طيبة نائب رئيس المدينة، وبدء الأعمال التمهيدية والتجريف والفرمة بالمناطق الجارى رصفها ( مربع نوار ) بإجمالي سبع شوارع رئيسة وفرعية، وذلك لربط شارع الاستاد الرئيسى بطريق دسوق فوه ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ،قدرى ناصر، والمحاسب وليد فاروق ورئيس حى شمال، واشراف داود ، والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية برئاسة المهندس حسن الطرواى، وإدارة المشروعات، المهندس أشرف سعودى، وفريق العمل المعاون، وإدارة التخطيط، بسمة مطر، وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.



إزالة الإعلانات المخالفة



إعادة رصف الطرق بأحياء دسوق



تطهير بيارات الصرف



تمهيد الطرق بأحياء دسوق



حملات نظافة بدسوق



شركة مياه الشرب تطهر بيارات الصرف بدسوق