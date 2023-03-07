حملات نظافة وأعمال تطوير ولقاء جماهيرى لحل المشكلات بمجلس مدينة كفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ، حملات متنوعة وعقد لقاء جماهيري لحل مشكلات المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطوير كوبري المرور على ممر ترعة ميت يزيد المائي، لعمل سيولة مرورية، والقضاء على الزحام وقت الذروة، وتوسيع الطرق الرئيسية وإنشاء محاور جديدة وتنظيم حركة المرور بسهولة داخل المدينة، كما تفقد معرض أهلاً رمضان، للوقوف على توافر جميع السلع الغذائية، والتموينية، واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين.

تابع الأعمال بطريق عبد الهادي رضي، وشارع الخليفة المأمون، وشارع طلعت حرب، وشارع الشهيد وحيد الكاشف، وأعمال النظافة والتجميل بطريق صبري القاضي، وميدان الملك عبد الله، وميدان زويل، ومحور 30 يونيو، والجزر الوسطى بشوارع عاصمة المحافظة، بجانب حملات النظافة بقرى مركز كفر الشيخ، وأعمال التطهير بالمصارف داخل الكتلة السكنية.

وتابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف أعمال البناء المخالف بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وقرى مركز كفر الشيخ، بجانب إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية، وفي زيارات ميدانية مفاجئة تفقد رئيس المركز والمدينة بعض قرى مركز كفر الشيخ، حيث تفقد قرية الحمراوي، و قرية المرابعين، وقرية محلة موسى.

وعقد رئيس المدينة لقاء جماهيرياً بحضور جميع التنفيذيين لمناقشة الشكاوى ووضع الحلول الفورية لها.



اعمال النظافة بمدينة كفر الشيخ



رئيس مدينة كفر الشيخ يترأس اللقاء الجماهيري