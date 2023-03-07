حملات تموينية وإزالة تعديات وأعمال نظافة بـ4 مدن بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن الحامول والبرلس وسيدي سالم، وفوه، عدداً من حملات النظافة، والحملات التموينية، إضافة لجولات لرؤساء المدن، وإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم مستشفى سيدي سالم المركزي، للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة من خلالها للمواطنين، وشدد رئيس المركز والمدينة، خلال الزيارة على حسن استقبال المواطنين، والعمل على تقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

كما تفقد عارف قرية القن، وتابع أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة، وأعمال رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بالقرى، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها ،وشدد خلال الزيارة على رئيسة القرية بضرورة تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيا، وحل مشاكلهم، وتابع عارف، أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب ورفع كفاءة الطرق ونظافتها ومتابعة أعمال طلاء الأعمدة بمركز ومدينة سيدي سالم.

وتفقد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، محطة الصرف بقرية الزعفران، موجها مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحى بالحامول، برفع كفاءة المحطة وعمل الصيانة الدورية للروافع، لاستيعاب المنصرف، وتغطية توابع القرية، كما تابع رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية التفتيش، وصيانة وتركيب كشافات بطريق التفتيش الثمانين، وجاري العمل بجميع الطرق لحين الانتهاء من جميع المناطق.

كما تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحال التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي المخابز والمجازر والمحال التجارية، لتقديم أفضل خدمة للمواطن وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، وضبط الأسعار وتوفير السلع ، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر متنوعة.

كما تابع رئيس مدينة برج البرلس علي أعمال النظافة العامة، ورفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية ومحيط المدارس والمداخل والمخارج وطريق الكورنيش.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه بفوه، حملات النظافة بالطرق العامة والشوارع الداخلية، ورفع الحاويات، ورفع المخلفات من شوارع المدينه، وتابع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بالمدينة بشارع مدرسه الثانويه المشتركه، متفقداً أعمال الحملة الميكانيكية، للاطمئنان على خطة سير العمل، وسماع كافة مشاكل العمل، ووضع حلول سريعة لها، تذليل كافة العقبات أمامهم.

وتابع فرج، فك شده خشبية بالدور الأرضي بسنديون وإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بعزبة أبو عتمان في المهد، موجهاً بازالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر الاستجابة السريعة والتفاعل مع شكاوى المواطنين.



اعمال تطوير بالبرلس



تفقد رئيس مدينة الحامول لمحطات الصرف



حملات تموينية على الاسواق بالبرلس



حملات نظافة بالبرلس



رئيس مدينة فوه يتابع اعمال الورشة الميكانيكية



متابع محطات الصرف بالحامول