جامعة الوادى الجديد تنظم ورشة عمل عن أخلاقيات البحث العلمى.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

نظمت لجنة أ خلاقيات البحث العلمي بجامعة الوادي الجديد ورشة عمل عبر الفيديو كونفرس بعنوان "أخلاقيات البحث العلمى في جامعة الوادي الجديد"، وذلك في إطار التعاون بين جامعة اسيوط وجامعة الوادي الجديد في مجال البحث العلمي ونزاهته، بحضور الدكتورة رباب الزغبي مقرر اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي جامعة الوادي الجديد والدكتورة سامية مكرم أمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الوادي الجديد، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد والمشرف على كلية الطب، والدكتور محمود عبدالعليم رئيس لجنة اخلاقيات البحث العلمي ب جامعة أسيوط

وأشاد الدكتور حسن عبداللطيف بدور جامعة أسيوط فى تبني معايير نزاهة البحث العلمي والسبق بإنشاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي ونقل الخبرات الموجودة إلى جامعة الوادي الجديد، مشيراً إلى حرص جامعة الوادي الجديد على اعتماد سياسة نزاهة البحث العلمي كمنهح اساسي في إجراء كافة البحوث داخل أروقة الجامعة.

ومن ناحيته، أعرب الدكتور محمود عبدالعليم أستاذ التوليد و أمراض النساء جامعة أسيوط و مقرر اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع الموسع وتقدم بالشكر لقيادات الجامعتين على تبني سياسات التوعية بأهمية نزاهة البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وتحقيق رؤية الدولة المصرية.

وخلص الاجتماع لعدد من التوصيات تضمنت أن لجان أخلاقيات البحث العلمى بالكليات تعمل باستقلالية فيما يخص الموافقات الأخلاقية على إجراء البحوث العلمية و لكن يجب أن تكون العلاقة بينها و بين إدارة الجامعة متناغمة و متناسقة و تصب في مصلحة نزاهة البحث العلمي، كما يتم مراجعة البحث العلمي من جوانبه الأخلاقية من حيث مدى تحقق المنفعة و تجنب الضرر على المبحوثين مع التأكيد على احترام حرية الرأي و خصوصية المبحوثين و سرية البيانات، وأنه للمبحوث الحق في معرفة كل تفاصيل البحث قبل الاشتراك فيه، والبحوث العلمية الخاصة بالعلوم الإنسانية لها معايير أخلاقية يجب الالتزام بها، وتقييم البحوث و إعطاء الموافقة الأخلاقية يجب قبل البدء في إجراء الدراسة او البحث، ولا يتم إعطاء موافقات أخلاقية على إجراء البحوث بعد إجراءها.