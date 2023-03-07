جامعة الدلتا التكنولوجية تفوز بدعم 7 مشروعات من "التعليم العالى"

المنوفية - محمد فتحى

فازت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك بسبعة مشروعات ابتكارية وتطبيقية بإدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت الجامعة فى بيان لها إن المشروعات التى فازت هى نظام روبوت آلى لتنظيف الخلايا الشمسية، واستشارى المشروع الدكتور محمد عزت ابراهيم ،والمشروع الثانى هو جهاز لذوى الإعاقة البصرية،واستشارى المشروع د. ضياء ابراهيم مبارك ، فضلًا عن مشروع نظام تتبع شمسى متطور ،واستشارى المشروع ، الدكتور عمرو محمد عبدالهادى .

والمشروع الرابع هو انتاج وتخزين الهيدروجين الاخضر، واستشارى المشروع ، الدكتور حمدى قطب ،فضلا عن مشروع التوربينات المحمولة جوًا، واستشارى المشروع الدكتور عبدالعظيم اسماعيل ،ومشروع تكنولوجيا السيارة الذكية، واستشارى المشروع الدكتور عصام مرسى ، والمشروع الأخير هو تصميم متكامل لسيارة ذاتية القيادة واستشارى المشروع د.احمد شحاتة .

من جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، على دعم وتشجيع الكوادر البحثية والواعدة من الشباب، وخلق بيئة محفزة لدعم الإبتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، فضلًا عن الوصول إلى حلول للتحديات والمشكلات المجتمعية بأفكار مبتكرة ، وتعزيز مهارات ريادة الاعمال وتأسيس شركات ناشئة قائمة على تلك الافكار المبتكرة لتساهم فى التنمية المجتمعية وبناء الاقتصاد الوطنى وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالجانب العلمي والابتكاري والتكنولوجي والذى يعد من المتطلبات الأساسية للعصر الراهن والذى يشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخمة.

وأضاف الدكتور كشك حرص الجامعة على توفير بيئة ايجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب؛ لتكوين جيل قادر على مسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية، وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز.