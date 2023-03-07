

وأعلن الاتحاد النقابي لعمال محطة "إلينجي" للغاز الطبيعي المسال، وهي إحدى فروع شركة نقل الغاز الفرنسي "جي آر تي غاز"، أن الإضراب تسبب في توقف العمل والخدمات بالمرافق الثلاثة التابعة للشركة، اثنين منهم في منطقة "فوس سور مير" في جنوب فرنسا، والثالثة تقع في منطقة "سان نازير" في غرب البلاد، ويستمر توقف العمل حتى 14 مارس الجاري.



وتشمل الخدمات المتعطلة إثر الإضراب العمالي، توقف عمليات تفريغ الشحنات بالإضافة إلى عدم تلقي شبكة الكهرباء الإمدادات المعتاد عليها.



وأكدت إدارة "إلينجي" أنه تم إغلاق محطات الغاز الطبيعي المسال الثلاثة، مشيرة إلى أن هذا التوقف قد تم" في ظل ظروف السلامة التقليدية "ولم يكن له، حتى هذه المرحلة، أي تأثير على المواطنين.



وأشارت الادارة إلى أن المحطة الرابعة "دونكيركي" للغاز الطبيعي المسال، ستدخل إضرابا لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.



وتشهد فرنسا غدا إضرابا عاما هو السادس من نوعه، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، وتسعى النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد مظاهرات ضخمة وغير مسبوقة والتسبب في "شلل تام" يضرب كل قطاعات الدولة، من بينها النقل والتعليم والطاقة، وذلك من أجل الضغط على الحكومة للتخلي عن خططه والتراجع عن مشروعها.