اليوم السابع
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تموين كفر الشيخ: صرف المقررات لـ2.6 مليون مواطن على 800 ألف بطاقة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:23 ص
تموين كفر الشيخ: صرف المقررات لـ2.6 مليون مواطن على 800 ألف بطاقة عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، صرف المقررات التموينية لنحو 2 مليون و600 ألف مواطن مقيد على 800 ألف بطاقة تموينية بقيمة 125 مليون جنيه سلع تموينية شهرياً.

وأضاف حبيب، خلال جولة تفقدية على مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة كفر الشيخ، أن عدد بقالي التموين في المحافظة يصل إلى 1800 بقال، و101 فرع جمعيتي، و16 مجمعا استهلاكيا، إضافة إلى 1300 مخبز بلدي مدعم تنتج ما يزيد عن 12 مليون رغيف بلدي يوميا للمستفيدين من منظومة الخبز المدعم.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، أن الشركة العامة لتجارة الجملة لديها في المحافظة 22 مخزن جملة رئيسي، و80 مخزنًا تابع يتم من خلالهم توريد السلع التموينية لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ بها 87 مكتبا تموينيا و15 إدارة تموينية و12 مركز خدمة تكنولوجي مطور، ومستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة 3 مراكز خدمة تكنولوجية متطورة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال حبيب، إن محافظة كفر الشيخ بها 150 محطة وقود و3 محطات غاز طبيعي، ويتم حاليًا من خلال لجنة الاستثمار في محافظة كفر الشيخ، التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، أو إضافة خطوط غاز في المحطات القائمة بالفعل.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، أن موسم توريد الأرز الذي انتهى يناير الماضي تم خلاله استلام 40 ألف طن أرز من المزارعين في حين أن المساحة المزروعة بالأرز تبلغ 240 ألف فدان، مؤكداً أن الكميات تم توريدها لنحو 21 موقع موزعين على 3 جهات تتبع شركة مضارب كفر الشيخ، والبنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

 


كفر الشيخ

مديرية التموين

صرف المقررات التموينية بكفر الشيخ

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