تكريم الطلاب المتفوقين في الدورات التدريبية للتعليم المزدوج بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

كرم اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر ، اليوم، الطلاب المتفوقين في الدورتين التدريبين " أساسيات الحاسب الآلي و اللغة الإنجليزية، والتي نظمها كامل علي، مدير الوحدة الاقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بتدريب طلاب التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظة، والتى أقيمت في الفترة من 14 فبراير الماضى وحتي 23 من الشهر ذاته.

من جانبه قال السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر خلال تكريم الطلاب، إن المحافظة بقيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لا تدخر جهدًا لدعم المنظومة التعليمية وتقديم وتعليم النظم التكنولوجيا الحديثة لتطوير قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة، موجهًا الطلبة المكرمين بضرورة استمرار تفوقهم ليكونوا مصدر فخر لذويهم وإلهام لأقرانهم من الطلاب.

وقدم اللواء احمد مرزوق هدايا عينية للطلاب و ‏مبالغ نقدية مؤكدا إن هذه الهدايا تأتي لتحفيز الطلابه على مواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع الطلاب بكافة مراحل التعليم إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق النبوغ والتفوق الدراسي.