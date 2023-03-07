تقديم الدعم لـ 4 آلاف و700 أسرة بحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى الدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، والتي تستمر حتى 21 مارس بنطاق 4 مراكز على مستوى المحافظة.

وأوضح "مختار" أنه قد استفاد من أعمال الحملة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 4700 أسرة بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، في كافة التدخلات التي يقدمها التضامن الاجتماعي لابناء الدقهلية.

وأضاف "مختار" أن الحملة تستهدف تنمية الوعي لدى المواطنين بكافة القضايا المجتمعية، والاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وكذلك تقديم خدمات التضامن الاجتماعي ميدانيا من خلال أكشاك مخصصة لهذا الغرض، ومن خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، لزيادة الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن الحملة تستمر حتى 21 مارس المقبل، وتمارس عملها على مدار يومين في الأسبوع هما الاثنين والثلاثاء، حيث تجوب نطاق 4 مراكز ومدن على مستوى المحافظة، هم المنصورة وميت غمر وبلقاس والسنبلاوين.

وأشار إلى أن الحملة تقدم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساهم في إخراج هذه الأسر من دائرة الفقر، مثل مشروعات التمكين الاقتصادي وبرنامج مستورة والمشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف مع شركات القطاع الخاص.

كما يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال القوافل الطبية في كافة التخصصات، وكذلك عيادة برنامج كفاية بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأطفال وصرف الأدوية بالمجان، هذا فضلا عن مساعدات الأسر الأولى بالرعاية والدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتسجيل التظلمات للحالات التي تم رفضها، والاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، وكذا استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل.

وتقدم الحملة برامج التوعية الأسرية ورعاية الطفولة المبكرة، وتنمية قدرات العاملين بالحضانات، وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة لبعض المواطنين من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وذلك بإشراف ومتابعة الدكتورة آمال ذكي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي.

والجدير بالذكر أنه قد استفاد من أعمال الحملة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي بنطاق مركز المنصورة 4100 أسرة، ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي على وجهودها المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية، لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لاهالينا بقرى ومدن ومراكز المحافظة.