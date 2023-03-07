تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة، حيث شملت القرارات تعيين الدكتور سامح زينهم عبد الجواد الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم المكتبات والمعلومات، وتعيين الدكتور هيثم أحمد إبراهيم الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات، وتعيين الدكتور نبيل السيد محمد الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس قسم تكنولوجيا التعليم، وتعيين الدكتور جمال محمد السيد القط الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم الجيولوجيا.

كما شملت القرارات، قيام الدكتورة كوثر سعيد عدنان الأستاذ المساعد بقسم القانون التجاري بكلية الحقوق بأعمال رئيس قسم القانون التجاري، وقيام الدكتورة دينا محمد تهامي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بأعمال رئيس قسم اللغة الصينية، وقيام الدكتورة هبة صابر أمين الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بأعمال رئيس قسم الجغرافيا، وقيام الدكتور أحمد السعيد أحمد الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع.

وفي نفس السياق، أصدر رئيس جامعة بنها، قرارا بتعيين الدكتورة غادة شاكر عبدالفتاح الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب، لمدة 3 سنوات (فترة ثانية)، كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور هاني شحته إبراهيم الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة 3 سنوات (فترة ثانية).

كما شملت القرارات تعيين الدكتور إيهاب محمد فريد عبد السميع الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة 3 سنوات (فترة ثانية).