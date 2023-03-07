تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم خلالها تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و730 شاحنة و 56 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 477 شاحنة و 46 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 253 شاحنة و 10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وتغادر السفينتين الحرية2، والسفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة، والحرية، كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة 265 شاحنة بميناء نويبع.

واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية وصول وسفر، للسفينتين سينا ، بريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1360 راكب بموانئها.