تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة تصل إلى "صناعة الأحذية " فى إسبانيا

فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا من ارتفاع فى اسعار المواد الغذائية والطاقة والتى أدت إلى موجة من الغضب فى البلاد ، ولكن لم يتأثر فقط الغذاء والطاقة بالتضخم الذى تشهده البلاد بل وصل تأثيره الى صناعة الأحذية فى اسبانيا.

وقال خوسيه انطونيو إيبارا ، رئيس إحدى شركات تصنيع الأحذية الشهيرة فى إسبانيا "مررنا بسنوات صعبة ، من وباء كورونا ، إلى حرب اوكرانيا، مما أدى إلى حالة من القلق فى صناعة مكونات الأحذية، مع عدة عوامل من سعر الشحن والنقل ، واسعار المواد الخام ، أحد المشاكل الرئيسية بعد عدم الحصر، من بين أمور أخرى.

ووفقًا لرئيس الجمعية الإسبانية لشركات مكونات الأحذية (AEC) ، مانويل رومان ، "لا يوجد هامش لعدم القدرة على تمرير التكاليف إلى المنتج النهائى، واقر بأن سعر الخدمات اللوجستية قد انخفض إلى حد ما "نتفاوض على حاوية تلو حاوية"، ولكن هذا تم تركه بالفعل فى الخلفية مع المستويات المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلك.

وتستمر تكلفة المواد الخام فى الارتفاع ، ما أثر على المواد الكيميائية التى يتم تصنيعها.

ويرتفع معدل التضخم في إسبانيا لأعلى مستوى له منذ عام 1984، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء مع ارتفاع أسعار الغذاء مثل البيض والزبدة، نتيجة لاستمرار حرب أوكرانيا.

وأشارت صحيفة "الدياريو" الإسبانية، إلى أنه في شهر يوليو ، ارتفع البنزين بنسبة 24٪ والديزل 34٪، أما الغاز ، فقد ارتفع سعره بنسبة 31٪ والكهرباء بنسبة 49.4٪. كما أصبح السكن أكثر تكلفة بنسبة 22٪ بسبب ارتفاع الكهرباء ، وارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 26.1٪ وأسعار البيض بنسبة 22.5٪.

وأصبحت سلة التسوق أكثر تكلفة بنسبة 10.8٪ على أساس سنوي في يوليو ، وفقًا لأحدث البيانات من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي نشره اليوم المعهد الوطني للإحصاء، والذي يؤكد التقدم الذي تم إحرازه قبل بضعة أسابيع، وهذا هو أكبر ارتفاع في الأسعار تشهده إسبانيا منذ منتصف الثمانينيات ، عندما أطلقت أزمة النفط سلة التسوق.

ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن هذه الذروة الجديدة ترجع إلى الوقود والغذاء ، حيث يستمر سعرهما في الارتفاع، كما كان للزيادة في أسعار الملابس والأحذية والازدهار في أسعار الفنادق تأثير أيضًا ، بالتزامن مع توقع صيف تاريخي في السياحة.

وكان مارس هو الشهر الأول الذي يلاحظ تأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار، وإذا كان التضخم بالفعل عند مستويات لا يمكن السيطرة عليها (في يناير كان الارتفاع 6.1٪ و 7.6٪ في فبراير) ، فقد أضافت الحرب الوقود إلى النار: في مارس ارتفع التضخم إلى 9.8٪ ، وهو أعلى ارتفاع منذ عام 1985.