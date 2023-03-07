تحريات لكشف ملابسات اشتعال حريق بمخزن أخشاب في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالك مخزن أخشاب، اشتعل به حريق، بمنطقة جزيرة الذهب في الجيزة، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، كما تم إجراء معاينة للمخزن، لتحديد سبب اشتعال النيران، وإعداد تقرير بحجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال النار بمخزن في جزيرة الذهب بالجيزة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتبين أن حريق اندلع بمخزن أخشاب، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.