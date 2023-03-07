اليوم السابع
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تجديد حبس شخص 15 يوما ضبط بحوزته 2 كيلو من مخدر البودر وفرد خرطوش بالمطرية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:30 م
تجديد حبس شخص 15 يوما ضبط بحوزته 2 كيلو من مخدر البودر وفرد خرطوش بالمطرية حبس -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة  المطرية، تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مخدر البودر وسلاح.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – 25 عبوة لعقار الكيتامين – 9 عبوات قطرة عين – ميزان حساس – خلاط صغير الحجم – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر، والسلاح والطلقات لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والميزان لوزن المادة المخدرة وتٌقدر القيمة المالية لأبرز المواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150,000 جنيه تقريباً).

 


المطرية

مخدرات

اخبار الحوادث

عقوبة حيازة مخدرات

نيابة المطرية



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