اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:35 ص
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تجديد اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:03 ص
تجديد اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تجديد اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال التدريب الإدارى والحاسب الآلى.
 
كما وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تجديد اعتماد مركز الخدمة العامة فى مجال التدريب الإدارى والحاسب الآلي واللغات، وتجديد اعتماد مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات فى مجال التدريب الإدارى والحاسب الآلي، وتجديد إدراج الثلاث مراكز ضمن دليل مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمدة على المستوى القومى لمدة عام.
 
أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد لمراكز التدريب بالجامعة، مشيدا بأنشطة وفعاليات هذه المراكز، وما تقدمه من دورات تدريبية فى مختلف التخصصات خاصة فى مجال التدريب والحاسب الآلي واللغات لما لهم من أهمية كبيرة فى تنمية قدرات المتدربين وإكسابهم المهارات المختلفة لتحسين أدائهم الوظيفى والمعرفى، موجها التهنئة لجميع العاملين بالمراكز الثلاث، واستمرار اعتمادهم ضمن أفضل مراكز التدريب على المستوى القومى.

 


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية



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