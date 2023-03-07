انطلاق الأسبوع الثقافى بمدينة أرمنت فى الأقصر ضمن حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت الهيئة العامة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافى بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، والذى يستمر حتى 12 مارس الحالى، ويشمل العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة لدعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرعاية وزارة الثقافة.

وبدأت الفعاليات بمدرسة الشهيد عثمان مكي بقرية المحاميد قبلي، حيث عقدت مجموعة من المحاضرات التثقيفية منها محاضرة بعنوان "الشباب ودورهم فى بناء الأمم"، والتى أوضح بها الدكتور النوبي عبد الراضي، أهمية الوعي والثقافة ودور الشباب في البناء والتنمية، وعقدت محاضرة بعنوان "لغة الإشارة"، تناولت فيها الدكتورة داليا مهنا، نبذة عن لغة الإشارة وأساسيتها وأهميتها، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "مكافحة وعلاج الإدمان" تحدثت بها آية أحمد مدربة مهارات حياتية عن مميزات الصندوق وتعريفه والخط الساخن الخاص بالصندوق وأضرار الإدمان والتدخين، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد علي ألقى خلالها قصيدتي: "الصمت، اعتصر خمري" والشاعر علي حسان قصيدة"حضور"، والشاعر سيد صدقي قصيدتي "أنت مين، من فن المربعات".

كما تضمنت الفعاليات إقامة العديد من ورش الحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل من بينها ورشة حلي للمدربة حورية عصمت، ورشة الديكوباج للمدربة رانيا المهدي، ورشة الخيامة للمدرب كريم خلف، ورشة خط عربي للفنان محمد ثابت، ورشة عمل فانوس رمضان للفنان بدوي خلف، ورشة ماسكات للمدرب مرسي حجازي، ورشة خيش للمدربة أحلام محمد خيري، ورشة كروشيه للمدربة أسماء أحمد عرابي، ورشة حكي شعبي وألعاب شعبية للباحثين محمد حسان ومدحت نعيم.

بالإضافة إلى عرض لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في مجالات "التمثيل، الشعر، الموسيقى، العزف والغناء"، واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة مسرح عرائس ماريونيت جاردن سيتي للفنان جمال الشرنوبي، محمد راتب، يارا محمد، بجانب عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عماد عبد الكريم، وقدمت العديد من الأغاني منها "القلب يعشق كل جميل، أحلف بسماها وبترابها".

ويذكر أن فعاليات قصور الثقافة بمحافظة الأقصر، تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويشرف على تنفيذها أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، وتقام الفعاليات بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.